MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"