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MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!&
MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"
Asayiş 10.08.2022, 17:54
MSB: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"