MSB: “Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Devlet Millet El Ele” ifadelerini kullandı.