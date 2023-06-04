MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim alan biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda “Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları” ifadelerine yer verildi.