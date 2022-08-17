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MSB: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmed

MSB: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

Asayiş 17.08.2022, 14:18
MSB: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmed

MSB: "Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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