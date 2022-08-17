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MSB: "Birecik saldırısı sonrasında 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hudut karakolunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin vurulduğunu ve şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Asayiş 17.08.2022, 14:25
MSB: "Birecik saldırısı sonrasında 22 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hudut karakolunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin vurulduğunu ve şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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