MSB: "Bir kadın vatandaşımız Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay’da bir kadın vatandaşın enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay’da dün gece bir evladımızın yanı sıra kadın bir vatandaşımız da Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. ’Dayanışma Vakti’ diyerek mücadeleye aralıksız destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.