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MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
Asayiş 14.05.2022, 17:59
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."