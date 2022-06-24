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MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

Asayiş 24.06.2022, 11:50
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

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