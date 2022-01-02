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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından engelliler için yol haritası oluşturacak bilgilendirme rehberi
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 02.01.2022, 10:56
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."