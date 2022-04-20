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MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz."
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz."
Asayiş 20.04.2022, 15:28
MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz."