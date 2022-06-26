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MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

Asayiş 26.06.2022, 11:26
MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

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