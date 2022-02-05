Son Dakika
MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 05.02.2022, 10:54
MSB: "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."