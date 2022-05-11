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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri"
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 11.05.2022, 10:50
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG’li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."