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MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 05.01.2022, 10:23
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."