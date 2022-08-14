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MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 14.08.2022, 15:44
MSB: "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."