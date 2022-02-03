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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 03.02.2022, 09:54
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."