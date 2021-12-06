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MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 06.12.2021, 10:02
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."