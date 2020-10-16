MSB: “Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.