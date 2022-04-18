MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.