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MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
Asayiş 23.03.2022, 09:30
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."