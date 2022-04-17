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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 17.04.2022, 10:58
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."