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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi."
Asayiş 09.11.2022, 17:26
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildi."