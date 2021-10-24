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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 24.10.2021, 12:14 24.10.2021, 14:17
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.