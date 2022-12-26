MSB: “Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin silah ve mühimmatı ile birlikte teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu” denildi.