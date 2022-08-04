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MSB: "Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Asayiş 04.08.2022, 10:01
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.”