MSB: “Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.