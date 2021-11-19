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Bakan Koca :"Keçiören’de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor"
Ankara Valisi Şahin, Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Koca: "Ankara Keçiören’de bir binada yaşanan patlamada 2’si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddi
MSB: “Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Asayiş 19.11.2021, 03:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Astsubay Üstçavuş Cihan GEÇİT askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.