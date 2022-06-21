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MSB: “Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.
Asayiş 21.06.2022, 23:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.