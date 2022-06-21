banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı

MSB: “Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

Asayiş 21.06.2022, 23:39
MSB: “Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
21°
açık