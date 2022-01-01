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MSB: "Ansızın vurmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek".
MSB: "Ansızın vurmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek".
Asayiş 01.01.2022, 11:27
MSB: "Ansızın vurmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek".