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MSB: “Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde, Akıncı TİHA’nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.

Asayiş 21.06.2022, 19:22
MSB: “Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde, Akıncı TİHA’nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.

MSB’nin Twiter hesabından yapılan paylaşımda, “Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor” denildi.

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