MSB: “Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde, Akıncı TİHA’nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.

MSB’nin Twiter hesabından yapılan paylaşımda, “Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor” denildi.