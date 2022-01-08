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MSB: “Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
MSB: “Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Asayiş 08.01.2022, 22:53
MSB: “Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”