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MSB: “Afganistan’da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.
Asayiş 27.08.2021, 21:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “10 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ’ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz” denildi.