Son Dakika
MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Asayiş 31.12.2022, 22:27
MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." notu düştü.