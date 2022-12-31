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MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Asayiş 31.12.2022, 22:27
MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." notu düştü.

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