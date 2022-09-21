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MSB açıkladı! 9 terörist daha etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Asayiş 21.09.2022, 14:59 21.09.2022, 14:59
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." paylaşımında bulundu.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/9dl3I6PBiO
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