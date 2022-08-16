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MSB açıkladı! 5 tahıl gemisi daha yola çıktı
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek."
Asayiş 16.08.2022, 08:24 16.08.2022, 09:34
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek."