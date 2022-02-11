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MSB açıkladı: 33 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu."
Asayiş 11.02.2022, 15:58 11.02.2022, 16:58
MSB: "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 33 oldu." bilgisini verdi.