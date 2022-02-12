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MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2, Sincar’da 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 12.02.2022, 10:20 12.02.2022, 10:28
Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.