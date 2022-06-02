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MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 02.06.2022, 10:26 02.06.2022, 11:04
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz halde

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

#msb
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