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MSB açıkladı! 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 15.05.2022, 15:31 15.05.2022, 19:30
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi" paylaşımında bulundu.