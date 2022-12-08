MSB, 9’u öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş 10 FETÖ mensubunun Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Suriye sınırında da ülkeye sızmaya çalışan bir PKK/YPG’li teröristin yakalandığı bildirildi.