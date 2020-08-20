MSB: '8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi'

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi.