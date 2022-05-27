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MSB: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 27.05.2022, 12:50 27.05.2022, 12:57
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.