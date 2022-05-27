MSB: "7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.