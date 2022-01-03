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MSB: “7. dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreninin icra edildiğini bildirdi.
Asayiş 03.01.2022, 19:03 03.01.2022, 19:21
Milli Savunma Bakanlığı, 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreninin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı birlikleri tarafından 7’nci dönem bedelli erlerin yemin töreni icra edildi” denildi.