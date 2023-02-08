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MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."

MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."

Asayiş 08.02.2023, 12:55
MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."

MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."

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