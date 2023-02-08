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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.
MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."
MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."
Asayiş 08.02.2023, 12:55
MSB: "5’inci Kolordu Ana Ast Birlik Komutanlıkları, mutfak, fırın, jeneratörler, soğuk hava ünitelerinden oluşan seyyar sahra üniteleri ile deprem bölgesine intikale başladı."