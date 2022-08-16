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MSB: "5 PKK/YPG’li terörist hale getirildi"

MSB, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Asayiş 16.08.2022, 17:04 16.08.2022, 17:26
MSB: "5 PKK/YPG’li terörist hale getirildi"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

#msb
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