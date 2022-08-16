MSB: "5 PKK/YPG’li terörist hale getirildi"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."