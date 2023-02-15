Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "4’üncü Komando Tugay Komutanlığı devriye görevine aralıksız devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda deprem bölgelerindeki asayişle ilgili, "Tunceli’de konuşlu 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Hatay’da asayiş için devriye görevine aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı.