MSB: "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018’den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi."