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MSB, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asayiş 16.06.2022, 13:11
MSB, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.

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