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MSB: “4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 13.09.2021, 18:54
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.