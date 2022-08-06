MSB:' 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi'

MSB:"Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"